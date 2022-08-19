В Салехарде продолжается обустройство «Хаски-парка»: уже проложено три ездовых маршрута

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается реализация идей, выдвинутых в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». Одна из них - создание «Хаски-парка» на базе приюта для бездомных животных.

- Его посетители смогут не только пообщаться с животными, но и покататься на упряжках. В зимний период собаки промчат всех желающих по лесным тропинкам, а летом можно будет заняться байк-джорингом и каникроссом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация Салехарда

Сейчас ведутся работы по обустройству входной зоны: установлены бордюры, определено место для парковки, дорога будет выполнена в щебеночном покрытии. В ближайшее время рабочие установят освещение по всему периметру «Хаски-парка».

На данный момент подрядчик уже проложил три маршрута: 3, 6 и 9 километров. Позже на территории установят пять вольеров, где будут проживать ездовые псы .

Напоминаем, что сейчас в городе идет реализация еще одной инициативы - обустройство мангальной зоны возле памятника мамонту Мите.