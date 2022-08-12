Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2022 1:48

Погода на Ямале на 12 августа 2022 года: небольшой дождь

Ветер умеренный
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 12 августа

Погода на Ямале на 12 августа

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 12 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно, но с прояснениями, днем повсеместно кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, утром и днем в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью +8…+13 градусов, при прояснении до +3, днем +17…+22.

В Салехарде: пасмурно, утром и вечером - дождь. Температура ночью +13 градуса, днем +20. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО