Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

В Тазовском продолжается капремонт улиц Почтовая и Дорожная. Об этом рассказал глава муниципалитета Василий Паршаков.

На улице Почтовая рабочие занимаются укладкой дорожных плит, сваркой арматуры и заполнением швов бетоном, далее - обустройство тротуаров и бордюров. Кроме того, для удобства водителей будет расширен поворот. Завершить работы на данном участке планируется к концу сентября.

На улице Дорожная продолжается укладка, монтаж и сцепка плит. Рабочие устанавливают лотки для водоотведения и обустраивают тротуар. Откроют дорогу для автотранспорта после 15 сентября.

Напоминаем, что недавно в Тазовском появилась новая парковка для автомобилей. Она расположена около спортзала «Молодежный».