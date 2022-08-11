К 1 сентября на Ямале отремонтируют более 200 школ и детских садов

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале идет активная подготовка школ и детских садов к новому учебному году. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, к 1 сентября будет отремонтировано каждое второе учреждение.

Новыми интерьерами встретят учеников школы и детсады практически во всех муниципалитетах округа. В надымской школе №6 обновлены внутренние помещения, напольное покрытие и коридоры, в салехардской школе №3 отремонтирован пищеблок, а у новоуренгойской школы №16 будет новый фасад. А в муравленковском детсаду «Дельфин» ребят ждут отремонтированные группы, бассейн и пищеблок.

- За летний период в автономном округе обновятся 203 образовательные организации. Это более 50% от общего количества. Из них 89 школ, 98 детских садов и 16 организаций дополнительного образования. В 70 учреждениях проводится капитальный ремонт. Качество работ проверяют межведомственные комиссии. Приемка учреждений завершится 20 августа, - рассказал первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.

На данный момент ремонт продолжается в учреждениях Пурпе. В школе №9 отремонтирована столовая, коридоры, спортивный зал и учебные кабинеты.