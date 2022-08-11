На помощь ямальским пожарным прибыли спасатели из Красноярского края и Якутии

Фото: Правительство ЯНАО

На помощь ямальским пожарным прибыли 30 спасателей Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов и 70 специалистов федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» из Республики Саха - Якутия, в том числе два летчика-наблюдателя. Вместе им предстоит бороться с лесными пожарами, площадь которых увеличивается с каждым днем, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас на территории округа действует 14 природных пожаров на площади 3 490 гектаров. Крупные очаги возгорания расположены в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах, при этом в двух последних даже введен режим ЧС.

- В силу сложившейся пожароопасной обстановки на территории Ямала, а также в связи с прогнозом погоды о незначительных осадках в западной части округа - это Приуральский и Шурышкарский районы, потребовалось привлечение дополнительных сил и средств пожаротушения, - рассказал начальник отдела охраны и защиты лесов департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Максим Михайловский.

Всего на тушении задействовано 357 ямальских пожарных из ГКУ «Ямалспас», ОАУ «Леса Ямала» и регионального управления МЧС. Также привлечена тракторная, автомобильная техника и вертолеты МИ-8МТВ с водосливными устройствами.