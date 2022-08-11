На Ямале строят новый мост через реку Вындяда

Фото: Правительство ЯНАО

На 11 километре автодороги Лабытнанги - Харп строят новый мост через реку Вындяда. Рабочие уже устроили свайное основание опор, смонтировали пролетные строения и деформационные швы, установили бермы под дорожные знаки, отсыпали подходы к мосту и провели берегоукрепительные работы.

- Мосты являются одними из ключевых дорожных объектов, обеспечивающих бесперебойное транспортное сообщение. Новый мост будет выдерживать нагрузку до 100 тонн, отвечать требованиям и нормам безопасности. Он выше прежнего, что обеспечит лучшую видимость для участников движения и повысит безопасность, - рассказал начальник участка филиала компании-подрядчика Александр Гафнер.

Протяженность нового моста составит 42 метра, а вместе с подходами - 540 метров. Для ввода объекта в эксплуатацию дорожникам предстоит выполнить работы по устройству проезжей части, установить барьерное ограждение, знаки и нанести разметку, а также облагородить прилегающую территорию.

В работе задействовано 15 человек, экскаватор и каток. Реконструкция выполняются согласно графику.

Открыть движение на дороге Лабытнанги-Харп планируется осенью текущего года.

Мосты являются одними из ключевых дорожных объектов, обеспечивающих бесперебойное транспортное сообщение. Новый мост будет выдерживать нагрузку до 100 тонн и отвечать требованиям и нормам безопасности. Он выше прежнего, что обеспечит лучшую видимость для участников движения и повысит безопасность.

АлександрГафнерначальник участка филиала компании-подрядчика