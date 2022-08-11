Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 августа 2022 года: заразились 48 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 48 человек. С начала периода количество заболевших достигло 138 287.

В больницы региона госпитализировано шесть человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 25 815 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 525. Всего в стране зарегистрировано 18 796 472 случая. Излечился от коронавируса 14 221 человек, скончались - 52.