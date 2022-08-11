Молодой салехардец, пойманный с крупной партией наркотиков, рискует угодить в тюрьму на 20 лет Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудят 22-летнего местного жителя, обвиняемого в хранении и распространении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, парня задержали в январе 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- В ходе личного досмотра у него нашли несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению эксперта, оказалось наркотиком весом более 370 граммов, - прокомментировали в ведомстве.

Кстати, северянин даже не стал оправдываться, а чистосердечно признался, что намеревался сбыть запрещенное вещество через тайники-закладки.

В итоге в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.