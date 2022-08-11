На Ямале ученики школ-интернатов смогут получить первую профессию параллельно с учебой

Фото: Правительство ЯНАО

Школы-интернаты Шурышкарского, Ямальского и Приуральского районов заключили соглашения с Ямальским многопрофильным колледжем, согласно которому их воспитанники будут получать профессиональное образование параллельно с учебой. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, уже подано около 200 заявлений

Для этого педагоги школ-интернатов прошли соответствующее повышение квалификации. А по поручению губернатора Дмитрия Артюхова в образовательных учреждениях оборудованы современные мастерские и созданы условия для освоения рабочих профессий.

- Сейчас мы формируем группы и штат преподавателей, согласовываем программы обучения. Наиболее востребованными среди воспитанников школ-интернатов являются программы: швея, младшая медицинская сестра/брат, младший воспитатель, автослесарь, - рассказала руководитель службы методической поддержки сопровождения и разработки основных профессиональных образовательных программ Ямальского многопрофильного колледжа Светлана Макарова.

Курсы рассчитаны на год. По окончании учебы преподаватели колледжа из Салехарда отправятся в школы-интернаты, чтобы принять у учащихся квалификационные экзамены и выдать документ о получении профессионального образования.