Житель Ноябрьска перевел мошенникам более 240 тысяч рублей, взятых в кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина повелся на старую схему про оформление кредита.

- Установлено, что мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, далее они сообщили, что кто-то оформил заявку на кредит от его имени. Чтобы ее закрыть и не допустить списания денег, злоумышленники предложили северянину самостоятельно оформить заем и перевести полученную сумму на указанный банковский счет, - прокомментировали в ведомстве.

Не заподозрив обмана, мужчина выполнил указание и лишился 243 тысяч рублей. Когда он понял, что перевел деньги аферистам, то обратился за помощью к полицейским.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».