В Пуровском районе завершается капремонт двух детских поликлиник и амбулатории

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Пуровском районе завершается капремонт трех объектов здравоохранения - это детские поликлиники Тарко-Сале и Уренгое, а также амбулатория Пуровска.

Строители частично заменили фундаменты, обновили кровлю, утеплили фасады. Внутри зданий заменили двери, окна и перекрытия, полностью обновили сети теплоснабжения, системы отопления и вентиляции, а также оборудовали их автоматической пожарной и охранной сигнализациями. Кроме того, для соблюдения санитарных норм в детской поликлинике в Тарко-Сале была произведена перепланировка помещений.

На данный момент поликлиники готовы более чем на 90%. Сейчас выполняются работы по благоустройству.

- Помимо строительных обновлений детские поликлиники оснастили новейшим медицинским оборудованием. В Тарко-Сале появились реабилитационные тренажеры и аппараты для физиокабинета, в Уренгое - новые стоматологические установки, - рассказал главный врач ТЦРБ Евгений Евсеев.

Пространство во всех учреждениях организовано по формату «Бережливой поликлиники». Это сделает перемещение пациентов более удобным.