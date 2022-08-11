В Губкинском на детских площадках появился «Виртуальный аниматор»

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском на 13 детских площадках появился «Виртуальный аниматор», которые показывает мультики и обучает подвижным играм разных народов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Татарская «Тюбетейка», мордовская «Платочки», белорусская «Прела горела», молдавские «Скок перескок» и «Барашек», русская «Море волнуется раз», осетинская «Джигиты соревнуются» - это лишь малая часть игр. Всего их 40!

Идея принадлежит местному жителю Алексею Черных. Он получил грант от губернатора и реализовал свою инициативу.

- Когда мы делали современные площадки и оснащали их интерактивными экранами, то не думали, что это настолько расширится. Наша инициативная группа вышла с интересным проектом и получила поддержку губернатора. Считаю, это важно, потому что дети, которые остаются на Севере летом, должны проводить интересный досуг, - отметил глава города Андрей Гаранин.