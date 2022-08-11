На Ямале горит почти 3,5 тысячи гектаров леса Фото: Вера Зенина

На Ямале вновь возросла площадь природных пожаров. Если 10 августа в регионе горело 3 120 гектаров территории, то на сегодняшний день, 11 августа, эта цифра увеличилась до 3 490 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии.

- За сутки удалось ликвидировать два возгорания на площади 78,5 гектара. На данный момент в автономном округе действуют 14 природных пожаров, - отчитались в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Ямала зарегистрировано 361 возгорание общей площадью 11 868,76 гектара, из них:

- на землях лесного фонда - 295 лесных пожара общей площадью 10 636,61 гектара;

- на землях особо охраняемых природных территориях (Верхне-Тазовский государственный природный заповедник) - 2 пожара на площади 54 гектара;

- на землях иных категорий - 64 пожара на общей площади 1 178,15 гектара.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(34922) 5-28-27. Также информация принимается на «Прямой линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00 (бесплатно).