В Салехарде осудят рецидивиста, который неожиданно воткнул нож в грудь приятелю на глазах у друзей Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудят местного жителя, убившего собутыльника. Как напомнили в пресс-службе регионального следкома, происшествие случилось 5 июня 2022 года в одной из квартир по ул. Богдана Кнунянца, где собрались любители спиртного.

- В ходе общения один из гостей внезапно ударил ножом в грудь 35-летнего приятеля. Увидев, что мужчина мертв, остальные участники застолья и хозяйка квартиры в панике убежали с места преступления. Позже женщина вернулась домой и, переночевав, позвонила наутро в полицию, - прокомментировали в ведомстве.

В скором времени обвиняемого задержали. Оказалось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.