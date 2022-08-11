Прокуратура Нового Уренгоя обязала мэрию установить автопавильоны на городских остановках

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Прокуратура Нового Уренгоя обязала местную администрацию установить автопавильоны на 19 городских остановках.

- Выявленные нарушения негативно влияют на безопасность дорожного движения и представляют угрозу жизни и здоровью граждан, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурором внес представление главе города, а также направил в суд иск, требуя, чтобы власти устранили нарушение. По итогам его рассмотрения суд встал на сторону гособвинителя, обязав мэрию установить автопавильоны.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что до конца года в регионе появятся более 30 теплых остановок. Их главная функция - обеспечить комфорт пассажира, ожидающего общественный транспорт.