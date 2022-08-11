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Общество11 августа 2022 4:23

Прокуратура Нового Уренгоя обязала мэрию установить автопавильоны на городских остановках

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
Фото представлено КП

Фото представлено КП

Прокуратура Нового Уренгоя обязала местную администрацию установить автопавильоны на 19 городских остановках.

- Выявленные нарушения негативно влияют на безопасность дорожного движения и представляют угрозу жизни и здоровью граждан, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурором внес представление главе города, а также направил в суд иск, требуя, чтобы власти устранили нарушение. По итогам его рассмотрения суд встал на сторону гособвинителя, обязав мэрию установить автопавильоны.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что до конца года в регионе появятся более 30 теплых остановок. Их главная функция - обеспечить комфорт пассажира, ожидающего общественный транспорт.