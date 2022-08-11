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Общество11 августа 2022 3:54

Пассажирский катер, курсирующий от Мужей до Овгорта и обратно, временно меняет маршрут

Это связано с резким снижением уровня воды в реке Сыня
Марина Прохорова
Фото: администрация Шурышкарского района

Фото: администрация Шурышкарского района

Пассажирский катер, курсирующий по маршруту Мужи-Ямгор-Овгорт и обратно вынужден поменять маршрут. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, теперь судно не будет заходить в Овгорот, а связано это с резким снижением уровня воды в реке Сыня.

- В случае подъема уровня воды в реке пассажирские перевозки на участке Ямгорт-Овгорт будут возобновлены, - прокомментировали в мэрии.

Сейчас администрация муниципалитета совместно со специалистами регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства прорабатывает вопрос о возобновлении разовых пассажирских перевозок вертолетами по маршруту Салехард-Овгорт и обратно. Рейсы состоятся при наборе не менее 17 пассажиров.

Желающим вылететь по указанному маршруту необходимо заблаговременно проинформировать администрацию Овгорта по телефону: 8(34994)67-216.