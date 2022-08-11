Пожарные экстренно потушили горящую лесотундру неподалеку от Коротчаево

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Неподалеку от Коротчаево загорелся участок лесотундры площадью 350 на 450 квадратных метров. Как рассказал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, серьезных последствий удалось избежать, огонь был замечен вовремя.

- Вовремя заметили, прибыло 4 единицы пожарной техники и 12 человек спасателей. Открытое возгорание ликвидировано, - прокомментировал он.

Также на место происшествия прибыл вертолет с шестью сотрудниками Ямалспаса, которые будут контролировать обстановку.

Напоминаем, что до 1 сентября на Ямале действует противопожарный режим, главный пункт которого - запрет на разведение огня в лесах.

Кстати, из-за лесных пожаров режим ЧС уже введен в Надымском и Шурышкарском районах. Там огонь бушует вблизи населенных пунктов, однако опасности для людей нет.