В Тазовском появилась новая парковка для автомобилей

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

В Тазовском районе продолжают реализовывать инициативы граждан, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал». Благодаря неравнодушным жителям в райцентре появилась еще одна парковка, она расположена около спортзала «Молодежный».

Специалисты уложили плиты, установили бордюры, дорожные знаки и благоустроили зону для озеленения на будущий год. Осталось только нанести разметку для парковочных мест, это будет сделано в течение недели.

- Приятно видеть, как меняется облик наших улиц, дворов и площадок. Тазовский - наш дом! И мы вместе делаем его лучше! - отметил глава муниципалитета Василий Паршаков.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Тазовском построят четыре новые больницы по разным направлениям медпомощи. Сейчас в поселке завершается возведение каркаса здания нового педиатрического отделения на 13 мест. Также в райцентре появятся современные инфекционное и туберкулезное отделения.