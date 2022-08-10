В Тазовской школе-интернате заканчивается внутренняя отделка помещений

Фото: Правительство ЯНАО

В поселке Тазовский продолжается реновация учебного корпуса начальной школы-интерната. Здесь уже установлены системы видеонаблюдения, отопления и водоснабжения, пожарная сигнализация. Сейчас строители заканчивают внутреннюю отделку.

После реновации полностью преобразятся спортивный зал и библиотека, а школьную столовую заменят на уютное кафе. Изменится и интерьер помещений: в классах появятся выделенные зоны для учебы, игр и творчества. В широких коридорах оборудуют тематические рекреации: спортивную, творческую, театральную. Появятся зоны тишины, где ребенок сможет отдохнуть.

В ближайшее время строители приступят к благоустройству пришкольной территории. Здесь заменят уличное освещение, установят лавочки, обустроят новые тротуарные дорожки.

- Наверное, больше всего детей порадуют две новые детские площадки, которые появятся на прилегающей к корпусу территории. В работах задействовано 45 человек. Все работы идут по графику, успеваем сдать все в срок, - рассказал представитель подрядчика Константин Нелюбин.

Следующий этап реновации - обустройство вентилируемых фасадов и оснащение корпуса всем необходимым оборудованием. Открыть обновленный корпус школы планируют в 2023 году.