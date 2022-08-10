Уже 50 тысяч детей из многодетных ямальских семей воспользовались льготным авиаперелетом

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Вот уже третий год на Ямале успешно действует программа льготных тарифов для детей из многодетных семей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за это время ее преимуществами воспользовались 50 тысяч юных северян. Стоимость авиабилета на каждого ребенка составляет 2 500 рублей.

По решению главы региона Дмитрия Артюхова, с 2020 года расширились возрастные рамки получателей меры. Теперь льготным перелетом могут воспользоваться дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет, не вступившие в брак.

Льготой можно воспользоваться один раз в год в оба направления на прямых рейсах авиакомпании «Ямал».

- Очень важно, чтобы северяне с детьми имели возможность выехать на отдых по доступной цене. Мы наблюдаем ежегодное увеличение числа детей, которые воспользовались льготой. Это доказывает, что программа нужна и важна для жителей округа, поэтому будем и дальше работать над ее развитием, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских.

Для покупки билета не нужно никаких справок. Система синхронизирована с базой многодетных семей Ямала и сразу выставляет цену за билет для ребенка в 2 500 рублей. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах.