За 5 лет энергетики сэкономят 354 млн руб. за счет снижения потерь электроэнергии

Фото: «Россети Тюмень»

В Тюменском макрорегионе до 2026 года реализуется Программа снижения потерь электроэнергии. Ожидается, что суммарная экономия энергоресурса в течение 5 лет составит порядка 130 млн киловатт-часов, или 354 млн рублей в денежном эквиваленте.

За первые шесть месяцев 2022 года объем потерь электроэнергии в Тюменском макрорегионе снижен почти на 15 млн киловатт-часов или 37,5 млн рублей в денежном эквиваленте. План по экономии 1,96 млн киловатт-часов «Россети Тюмень» перевыполнили в 7 раз.

Развитие единой интеллектуальной системы учета электроэнергии является основным и наиболее эффективным инструментом энергетиков. Сегодня общее количество точек коммерческого учета в сетях «Россети Тюмень» составляет 234 тысячи. В первом полугодии специалисты энергокомпании увеличили парк умных счетчиков на 2400 единиц, повысив долю современных приборов, включенных в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета, до 70 %.

Показатель потерь электроэнергии является объективным индикатором как состояния электросетевого комплекса, так и эффективности энергокомпании в части управления своими активами. Средства от экономии энергоресурса могут быть направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.