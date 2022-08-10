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Происшествия10 августа 2022 10:34

В Новом Уренгое задержали судимого вахтовика-наркомана

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
В Новом Уренгое задержали судимого вахтовика-наркомана

В Новом Уренгое задержали судимого вахтовика-наркомана

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении жителя Ижевска 1993 года рождения, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчину задержали 5 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- В ходе досмотра у гражданина обнаружили свертки с подозрительным веществом. Согласно заключению эксперта, внутри находились наркотики растительного происхождения массой 2,68 грамма и синтетического происхождения массой 0,35 грамма, - уточнили в ведомстве.

Оказавшись в отделении, злоумышленник пояснил полицейским, что приобрел наркотики только для личного потребления, не собираясь их распространять.

Также правоохранители выяснили, что мужчина приехал в город для работы вахтовым методом, а ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Сейчас ижевчанин обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Ему грозит до 3 лет лишения свободы.