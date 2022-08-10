Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 августа 2022 года: заразились 45 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 45 человек. С начала периода количество заболевших достигло 138 239.

В больницы региона госпитализировано пять человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлен 23 771 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 666. Всего в стране зарегистрировано 18 770 657 случаев. Излечились от коронавируса 14 552 человека, скончались - 56.