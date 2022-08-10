В Тазовском районе нашли тело мужчины, утонувшего в реке Яра-Яха из-за перевернувшейся лодки

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе нашли тело мужчины, утонувшего 7 августа во время ЧП с лодкой. Поиски еще двух человек, один из которых ребенок, продолжаются, сообщили в «Ямал 1».

Напоминаем, что трагедия произошла на реке Яра-Яха. Девять жителей Гыданской тундры выехали на моторной лодке с фактории Юрибей, но добраться к месту назначения так и не смогли.

- На место выдвинулась следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего. По данному факту организована доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили тогда в Следственном управлении СК РФ по ЯНАО.

Напоминаем, что за три дня до трагедии в районе утонули две девочки 14 и 15 лет. Они отправились искупаться с подругами на реку Марета-Яха, но, в какой-то момент, не смогли добраться до берега. Позже выяснилось, что подростки не умели плавать.