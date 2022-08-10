Волонтеры «Зеленой Арктики» расчистили от мусора мыс Марре-Сале и село Сеяха

Фото: Правительство ЯНАО

Волонтеры «Зеленой Арктики» вернулись из экологических экспедиций по Ямалу. В течение двух недель они трудились на мысы Марре-Сале и в селе Сеяха, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кстати, в Сеяхе волонтеры были уже не в первый раз. В рамках завершающей экосоциологической экспедиции они выполнили зачистку шести локаций площадью 7,5 гектара от металлолома и строительного мусора, оставленного в конце 90-х годов. В итоге волонтеры собрали и подготовили к дальнейшему вывозу 26 тонн металла.

Кроме того, было организовано два субботника с участием 200 местных жителей. А для детей и подростков провели экомероприятие «Поселок будущего».

Совместно с региональным департаментом внутренней политики волонтеры провели социологическое исследование. Участие в опросе приняли сотрудники сферы образования, ученики школы-интерната, жители села и кочевники. Результаты исследований будут учтены при реализации мероприятий по улучшению качества жизни коренного населения.

Что касается мыса Марре-Сале, то там добровольцы-мужчины расчищали под руководством специалиста «Российского центра освоения Арктики» территорию трех объектов полярной станции - это хранилище бочкотары, русло станционного ручья и свалку у генераторной станции. Благодаря волонтерам было спрессовано и подготовлено для вывоза более 1 500 бочек из под ГСМ.

Следующая экологическая экспедиция «Зеленой Арктики» стартует в середине августа. Волонтеры отправятся в расселенный поселок Полярный.