Доверчивый новоуренгоец перевел мошенникам более 700 тысяч рублей, взятых в кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1965 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина повелся на схему про оформление кредита.

- Установлено, что потерпевшему неоднократно звонили некие лица, представлявшиеся сотрудниками банка и следственных органов. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита злоумышленники убедили мужчину уже самому оформить кредит, а полученные деньги перевести на указанные ими абонентские номера, - прокомментировали в ведомстве.

Не заподозрив обмана, новоуренгоец оформил кредит на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей и перевел из этих денег 762 тысячи рублей. Получив желаемое, аферисты перестали выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до 5 лет лишения свободы.