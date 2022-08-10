Кинотеатр и танцевальный класс: в Губкинском продолжается капремонт Дома культуры

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

В Губкинском продолжается капитальный ремонт местного Дома культуры «Олимп». Как сообщил глава города Андрей Гаранин, последний раз здание ремонтировал в далеком 1989 году, с тех пор оно заметно обветшало и требовало глобальной реконструкции.

- В нем будет все, чего так хотели наши жители: современный кинотеатр, танцевальный класс, широкая площадь и большая сцена с подсветкой. А дополнит все это стильный интерьер, - отметил градоначальник.

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Сейчас специалисты заняты возведением стен, в ближайшее время они приступят к устройству кровли. Также идет активное благоустройство прилегающей территории. Работы продвигаются в соответствии с графиком.

- Губкинцы, весной вы точно не узнаете это место, - добавил Андрей Гаранин.

Также напоминаем, что в городе ремонтируют молодежный центр «Современник». После открытия в здании появятся стильное пространство для творческих жителей, уютные мастерские, обновленный концертный зал и коворкинги.