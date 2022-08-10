На Ямале площадь природных пожаров превысила 3 тысячи гектаров Фото: Вера Зенина

На Ямале значительно возросла площадь природных пожаров. Если 9 августа в регионе горело 1 461,7 гектара территории, то на сегодняшний день, 10 августа, эта цифра увеличилась до 3 120,0 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии.

- За сутки удалось ликвидировать два возгорания на площади 6,7 гектара. На данный момент в автономном округе действуют 12 природных пожаров, - отчитались в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Ямала зарегистрировано 354 возгорания общей площадью 11 415,36 гектара, из них:

- на землях лесного фонда - 289 лесных пожара общей площади 10 188,71 гектара;

- на землях особо охраняемых природных территориях (Верхне-Тазовский государственный природный заповедник) - 2 пожара на площади 54 гектара;

- на землях иных категорий - 63 пожара на общей площади 1 172,65 гектара.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(34922) 5-28-27. Также информация принимается на «Прямой линия лесной охраны»: 8-800-100-94-00 (бесплатно).