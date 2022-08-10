В Ноябрьске осудят 17-летнего парня, который пытался сбыть крупную партию наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске осудят 17-летнего юношу, обвиняемого в попытке сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 14 июня 2022 подросток оборудовал тайник. С собой у него были запрещенные вещества в крупном размере, которые он хотел сбыть, - прокомментировали в ведомстве.

Правда, ни заработать, ни положить запрещенные вещества в тайник парень не успел, так как его задержали полицейские. Крупную партию белого порошка, предназначенную для продажи, правоохранители изъяли при личном досмотре молодого человека.

Кстати, раздобыть наркотики юноше помог куратор преступной группы из Интернета. Уголовные дела в отношении него и других членов банды выделены в отдельное производство.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.