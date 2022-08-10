В Губкинском завершаются ландшафтные работы на территории будущего рыболовно-туристического комплекса

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

В Губкинском продолжается обустройство рыболовно-туристического комплекса «Лазурный берег» на голубом озере. По словам главы города Андрея Гаранина, сейчас здесь завершаются ландшафтные работы и появилась стоянка для машин.

- Осенью горожане уже смогут отдохнуть в теплых беседках с мангалами, а зимой будут доступны услуги платной рыбалки и проката снегоходов. А еще владельцы комплекса готовят жителям подарок - бани изо льда в форме иглу, - рассказал он.

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Строительство комплекса будет вестись поэтапно, не доставляя жителям дискомфорта. Согласно плану, объект полностью благоустроят в течение двух лет. Здесь появятся гостевые домики, теплые гриль-беседки, бани, спортивные площадки и обустроенный пирс.

Напоминаем, что идея создания рыболовно-туристического комплекса принадлежит предприимчивому губкинцу Динису Могоряну.