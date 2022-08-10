В Салехарде установили новые светодиодные фонари

Фото: скриншот из видео

В Салехарде установили новое уличное освещение. Как рассказал глава города Алексей Титовский, 37 фонарей появились на участке улицы Республики (от улицы К. Маркса до Обдорского острога).

- Интересны фонари тем, что у них подсвечены столбы. В преддверии Дня флага они пребывают в цветах триколора, но программное обеспечение позволяет задать светодиодам любую цветовую гамму, - отметил градоначальник.

Фонари установлены вдоль тротуаров. В ближайшие дни они предстанут перед горожанами во всей красе.

Напоминаем, что ранее в Салехарде специалисты заменили 266 торшерных светильников вдоль тротуаров и 614 светильников вдоль дорог.