Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 2:43

В Салехарде установили новые светодиодные фонари

Сейчас они пребывают в цветах российского триколора
Марина Прохорова
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В Салехарде установили новое уличное освещение. Как рассказал глава города Алексей Титовский, 37 фонарей появились на участке улицы Республики (от улицы К. Маркса до Обдорского острога).

- Интересны фонари тем, что у них подсвечены столбы. В преддверии Дня флага они пребывают в цветах триколора, но программное обеспечение позволяет задать светодиодам любую цветовую гамму, - отметил градоначальник.

Фонари установлены вдоль тротуаров. В ближайшие дни они предстанут перед горожанами во всей красе.

Напоминаем, что ранее в Салехарде специалисты заменили 266 торшерных светильников вдоль тротуаров и 614 светильников вдоль дорог.