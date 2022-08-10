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Общество10 августа 2022 2:14

Пуровчане могут пройти обследование и оперативное лечение сосудов в Новоуренгойской ЦГБ

Для этого надо получить направление от лечащего врача
Марина Прохорова
Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Теперь жители Пуровского района могут пройти обследование и оперативное лечение сосудов в Новоуренгойской ЦГБ. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Тарко-Салинской ЦРБ.

- В рамках сотрудничества между медицинскими организациями консультацию сосудистого хирурга, обследование и специализированное лечение пуровчане могут получить в Новоуренгойской центральной городской больнице по направлению врачей Тарко-Салинской ЦРБ. Такое взаимодействие способствует своевременному оказанию медицинской помощи, устраняет риски осложнений и улучшает качество жизни пациента, - отметили в медучреждении.

Для получения направления необходимо обратиться к лечащему врачу согласно профилю заболевания (хирург, терапевт, кардиолог). После согласования со специалистами НЦГБ посредством телемедицины, пациент будет направлен в Новый Уренгой.