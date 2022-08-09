Девочку-инвалида, которую мать толкнула под колеса автобуса в Салехарде, изъяли из семьи

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Стали известны новые подробности из жизни горожанки, которая толкнула под колеса автобуса свою дочь-инвалида. Как сообщает ИА «Север-Пресс», помимо своего ребенка женщина воспитывала племянницу, которая находится у нее под опекой.

В связи с произошедшим девочку-инвалида уже изъяли из семьи, сейчас решается вопрос о том, чтобы изъят и второго ребенка.

В ситуации продолжают разбираться правоохранители, администрация Салехарда и прокуратура города.

Напоминаем, что инцидент произошел 8 августа в районе переправы через Обь. Неожиданно для всех женщина толкнула под припаркованный микроавтобус инвалидную коляску с 9-летней дочкой. Свидетели происшествия попытались оказать девочке помощь, но мать никого не подпускала к ребенку и громко кричала.