Ямальцы могут выиграть крутой мерч, предложив свой вариант для Честного маршрута губернатора

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Жители Ямала могут предложить свой вариант для Честного маршрута губернатора, который стартует 15 августа, и выиграть лимитированный мерч.

«Продолжает сбор предложений от ямальцев к Честному маршруту Дмитрия Артюхова. С сегодняшнего дня каждый автор получает возможность выиграть лимитированный мерч проекта», - говорится на официальной странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы оказаться в числе победителей, необходимо рассказать об участках или объектах, которые требуют внимания губернатора на специальной платформе. После этого автор автоматически станете участником розыгрыша сувениров.

Также предложения можно отправлять в телеграм-канал губернатор, а также личные сообщения в соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».