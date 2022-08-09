Смог в Надыме развеялся, но концентрация угарного газа в воздухе все еще остается завышенной

Фото: администрация Надымского района

Смог в Надыме практически развеялся, но предельно допустимая концентрация угарного газа (диоксида серы) все еще остается незначительно завышенной. К таким выводам пришел региональный Роспотребнадзор.

По сообщению местных властей, сейчас в районе зарегистрирован один природный пожар на площади 1 100 гектаров - возле поселка Лонгъюган. Однако угрозы населению и производственным объектам нет.

- В тушении задействовано 148 человек личного состава Ямалспаса, Надымского лесхоза и аэромобильной группы МЧС из Ноябрьска. Работает 2 вертолета. Дополнительно привлечены 10 человек первого пожарно-спасательного отряда из Надыма, техника предприятий ТЭКа, 2 автоцистерны, - прокомментировали в мэрии.

Всего на Ямале бушуют девять природных пожаров общей площадью 1 461,7 гектара. За сутки удалось ликвидировать пять возгорания на площади 37,2 гектара.