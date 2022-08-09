Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 августа 2022 года: заразились 42 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 42 человека. С начала периода количество заболевших достигло 138 194.

В больницы региона госпитализировано четыре человека, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 16 325 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 574. Всего в стране зарегистрировано 18 746 886 случаев. Излечились от коронавируса 13 092 человека, скончались - 60.