В Новом Уренгое пожилого мужчину раздавило погрузчиком на территории оптовой базы

Фото: СУ СКР по ЯНАО

На одной из оптовых баз Нового Уренгоя произошло ЧП: погиб 62-летний владелец вилочного погрузчика. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, мужчину придавило его же техникой.

- Установлено, что 8 августа погибший пришел на оптовую базу, чтобы забрать вилочный погрузчик, который он сдал в аренду местной организации. Далее мужчина обратился к одному из рабочих с просьбой помочь поместить транспорт на эвакуатор (сам он не имел нужных прав). Рабочий, также не имевший прав, но обладавший необходимыми навыками, согласился помочь. Управляя автопогрузчиком, рабочий допустил его опрокидывание с кузова эвакуатора на находящегося рядом владельца, который контролировал процесс погрузки. Мужчина скончался на месте от полученных повреждений, - уточнили в ведомстве.

На данный момент организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства, приведшие к гибели мужчины. Также будет дана оценка действиям лица, по вине которого произошел несчастный случай.