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Общество9 августа 2022 6:51

В Салехарде ученые пытаются вывести сорта картофеля, подходящие для северных регионов

Первый из них может появиться уже в 2025 году
Марина Прохорова
Фото представлено КП

Фото представлено КП

В Салехарде успешно реализуется научно-технологический проект «Арктический банк здоровых сортов картофеля». В его рамках ученые из Тюмени и местные специалисты выводят безвирусный семенной материал на площадке Ямальской опытной станции.

В этом году в защищенный грунт высадили 300 растений ста различных сортов отечественной селекции.

- Все растения дали всходы и показывают хорошую динамику. А это значит, что к сезону 2023 года у нас будет больше сортов для изучения и испытания открытым грунтом. На этом этапе проекта мы выводим первое поколение, - говорит научный сотрудник лаборатории селекции картофеля Тюменского научного центра Николай Ренев.

В 2024 году, как считают ученые, им удастся подготовить сорт, который оптимально подойдет для Ямала и, в целом, для северных регионов. В планах - «вывести» к 2025 году на российский рынок отборные ямальские семена.

- Этой работой Ямал вносит вклад в независимость российских сельхозтоваропроизводителей от иностранных поставщиков семенного материала, - отметил директор Ямальской опытной станции Максим Максимчик.