Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Международным днем коренных народов мира, который отмечается 9 августа.

- Ямал - яркий, удивительный и по-настоящему уникальный. Это историческая родина мудрых хранителей Арктики - коренных народов Севера. Они чтут древние традиции своих предков, самобытную культуру и традиционный образ жизни, - произнес глава региона.

Также Дмитрий Артюхов отметил важность поддержки коренного населения.

- Интересы коренных народов Севера всегда во главе угла работы правительства округа. Наша задача - сохранять атмосферу, культуру и уклад их жизни, соблюдать хрупкий баланс и гармонию между традицией и современностью, - сказал он в поздравлении.

В завершение речи губернатор пожелал коренным ямальцам здоровья и благополучия.

Кстати, сейчас в регионе проживают 49 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера: ненцы, ханты, селькупы, коми и многие другие. Из них19 тысяч ведут традиционный образ жизни.