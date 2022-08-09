В Новом Уренгое разбушевавшаяся тазовчанка вцепилась зубами в руку полицейского

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Тазовского района, напавшей на полицейского. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, женщину задержали 2 июля за мелкое хулиганство.

- Женщина, находясь в Новый Уренгой, была задержана за совершение административного правонарушения. Будучи не согласной с водворением в спецпомещение для задержанных лиц, она укусила за руку одного из стражей порядка, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СК России напоминает гражданам об ответственности за нарушение общественного порядка, сопровождающееся насилием и оскорблением представителей власти. Следователи дадут самую жесткую правовую оценку каждому из таких фактов.