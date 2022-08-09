Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительные рейсы из Сочи в Салехард перед 1 сентября

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В преддверии 1 сентября авиакомпания «Ямал» запустила дополнительные рейсы из Сочи в Салехард ( с пересадкой в Тюмени). Информация об этом появилась на официальной странице авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте».
«Удобная стыковка в Тюмени позволит пассажирам из Сочи отправиться в Салехард с минимальным временем ожидания вылета», - говорится в сообщении.
29 августа:
Тюмень 00:20 - Сочи 02:25
Сочи 03:35 - Тюмень 09:20
Тюмень 11:20 - Салехард 13:00
Салехард 14:30 - Тюмень 16:10
30 августа:
Тюмень 15:20 - Салехард 17:00
Салехард 18:00 - Тюмень 19:40
Время в каждом аэропорту указано местное. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.