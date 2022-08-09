Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительные рейсы из Сочи в Салехард перед 1 сентября

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В преддверии 1 сентября авиакомпания «Ямал» запустила дополнительные рейсы из Сочи в Салехард ( с пересадкой в Тюмени). Информация об этом появилась на официальной странице авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте».

«Удобная стыковка в Тюмени позволит пассажирам из Сочи отправиться в Салехард с минимальным временем ожидания вылета», - говорится в сообщении.

29 августа:

Тюмень 00:20 - Сочи 02:25

Сочи 03:35 - Тюмень 09:20

Тюмень 11:20 - Салехард 13:00

Салехард 14:30 - Тюмень 16:10

30 августа:

Тюмень 15:20 - Салехард 17:00

Салехард 18:00 - Тюмень 19:40

Время в каждом аэропорту указано местное. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.