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Общество9 августа 2022 5:19

Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительные рейсы из Сочи в Салехард перед 1 сентября

Запланирована пересадка в Тюмени
Источник:kp.ru
Фото представлено КП

Фото представлено КП

В преддверии 1 сентября авиакомпания «Ямал» запустила дополнительные рейсы из Сочи в Салехард ( с пересадкой в Тюмени). Информация об этом появилась на официальной странице авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте».

«Удобная стыковка в Тюмени позволит пассажирам из Сочи отправиться в Салехард с минимальным временем ожидания вылета», - говорится в сообщении.

29 августа:

Тюмень 00:20 - Сочи 02:25

Сочи 03:35 - Тюмень 09:20

Тюмень 11:20 - Салехард 13:00

Салехард 14:30 - Тюмень 16:10

30 августа:

Тюмень 15:20 - Салехард 17:00

Салехард 18:00 - Тюмень 19:40

Время в каждом аэропорту указано местное. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.