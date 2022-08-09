Губкинский суд наказал подрядчика, затянувшего работы в детском саду «Сказка» Фото: Ольга Крыльцова

Губкинская прокуратура помогла наказать подрядчика (ООО «Амиго»), затянувшего с благоустройством территории детского сада «Сказка». Как сообщили в пресс-службе ведомства, договор с заказчиком был заключен в январе 2021 года и в нем четко указывалось, что все работы надо завершить до 31 июля.

- Однако подрядчик не выполнил вовремя работы, что привело к негативным последствиям для дошкольного учреждения при организации образовательного процесса воспитанников, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении ООО «Амиго» административные дела по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушения порядка заключения, изменения контракта). Суд, выслушав доводы гособвинителя, признал организацию виновной и привлек ее к ответственности.

На данный момент все нарушения устранены - территория детского сада полностью благоустроена.