В Надыме водитель иномарки спровоцировал аварию, в которой пострадал человек

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 8 августа на регулируемом перекрестке улиц 1 проезд - 4 проезд в Надыме.

- Около 20:30 вечера водитель автомобиля «Toyota», поворачивая налево, не пропустил машину «ВАЗ», ехавшую по встречному направлению. В результате столкновения травмы получил водитель отечественной легковушки, его доставили в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 8 ДТП, а с начала года - 2 827, в которых 13 человек погибли и 177 получили травмы, в том числе 24 ребенка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток.