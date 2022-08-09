В отдаленные поселения Шурышкарского района доставят новые мусоровозы

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Парк коммунальной техники Шурышкарского района пополнился двумя новыми мусоровозами. Об этом рассказал глава муниципалитета Олег Попов.

- Автомобили прибыли в Мужи и прошли процедуру приемки. Они приобретены на средства, выделенные из окружного бюджета. Оба будут переданы в поселения района - Питляр и Восяхово для нужд управляющей компании и предпринимателя, занимающихся вывозом твердых бытовых отходов, - прокомментировал он.

Мусоровозы на базе «Урал» обладают неоспоримым преимуществом - повышенной проходимостью, что очень важно для Ямала, где большую часть года лежит снег.

Ранее муниципалитетом были закуплены и переданы для нужд управляющих компаний две автовышки.