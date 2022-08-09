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Происшествия9 августа 2022 1:50

Погода на Ямале на 9 августа 2022 года: становится прохладней

Ветер умеренный
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 9 августа

Погода на Ямале на 9 августа

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 9 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25, местами до +31.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью +15 градусов, днем +21. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО