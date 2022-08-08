Жители Нового Уренгоя будут летать в Волгоград без пересадок

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Теперь жители Нового Уренгоя смогут летать без пересадок в Волгограда. Соответствующее направление открыла авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

Первый рейс состоится уже 9 августа, далее полеты будут выполнять еженедельно, каждый вторник, на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

Вылет из Нового Уренгоя назначен на 8:15, обратный рейс вылетает из Волгограда в 11:10 и прибывает на Ямал в 17:15 (время местное для каждого региона). Продолжительность пути составит 4 часа и 5 минут.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что авиакомпания «Ямал» запускает прямые рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя на Алтай. На маршрутах задействованы воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 93 посадочных мест и с двумя классами обслуживания: бизнес и эконом.