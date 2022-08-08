Ноябряне смогут пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию

Фото: Ямальский СПИД-Центр

Уже завтра, 9 августа, жители Ноябрьска смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Мобильный пункт будет работать с 15:00 до 17:00 по ул. Советская, 83 (на парковке у магазина «Магнит»).

- В мобильном пункте можно будет пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Для этого надо всего лишь сдать кровь из пальца. Результат станут известен в течение 15 минут. Обследование проводится бесплатно, по желанию и анонимно, - рассказал представитель Ямальского СПИД-Центра.

Также специалисты ответят на все интересующие вопросы, связанные с данным заболеванием, и проведут до- и послетестовые консультации.

Напоминаем, что в мае на Ямале была запущена акция «Единая неделя тестирования на ВИЧ». По ее итогам новые случаи заражения выявили у шести человек. Всего обследование прошли 3 293 жителя.