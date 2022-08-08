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Происшествия8 августа 2022 11:20

Жительница Лабытнанги лишилась кровно заработанных 300 тысяч рублей, поверив аферисту

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Жительница Лабытнанги лишилась кровно заработанных 300 тысяч рублей, поверив аферисту

Жительница Лабытнанги лишилась кровно заработанных 300 тысяч рублей, поверив аферисту

Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина повелась на старую схему про оформление кредита.

- Установлено, что 3 августа северянке поступил звонок через популярный мессенджер якобы от представителя банка. Далее незнакомый мужчина сообщил, что аферисты пытаются оформить на имя женщины два кредита, а для сохранности финансов необходимо перевести их на безопасный счет. Не заподозрив обмана, потерпевшая перечислила на указанный счет 300 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Когда мужчина, выдававший себя за банковского работника, перестал выходить на связь, северянка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».