Жительница Лабытнанги лишилась кровно заработанных 300 тысяч рублей, поверив аферисту Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина повелась на старую схему про оформление кредита.

- Установлено, что 3 августа северянке поступил звонок через популярный мессенджер якобы от представителя банка. Далее незнакомый мужчина сообщил, что аферисты пытаются оформить на имя женщины два кредита, а для сохранности финансов необходимо перевести их на безопасный счет. Не заподозрив обмана, потерпевшая перечислила на указанный счет 300 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Когда мужчина, выдававший себя за банковского работника, перестал выходить на связь, северянка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».