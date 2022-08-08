В Надыме из-за смога концентрация угарного газа в воздухе превысила допустимую норму

Фото: администрация Надымского района

В Надыме обнаружили превышение предельно допустимой концентрации угарного газа (серодиоксида) в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- Лабораторные исследования, проведенные специалистами Центра гигиены и эпидемиологии, показали незначительное превышение предельно допустимой концентрации серодиоксида в воздухе, - озвучили в мэрии.

Напоминаем, что сегодня, 8 августа, город вновь заволокло серой пеленой от пожаров в Югре, что повлекло недовольство жителей и многочисленные жалобы на запах гари.

В связи с этим специалисты Роспотребнадзора советуют надымчанам носить маски, пить больше воды, снизить физические нагрузки и, по возможности, не выходить на улицу.

Кстати, в самом Надымском районе действуют три природных пожара, самый большой - 900 гектаров - бушует возле поселка Лонгъюган. Однако, как уверяют власти, ситуация находится под контролем, а угрозы для населения нет.