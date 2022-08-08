За выходные площадь лесного пожара возле поселка Лонгъюган увеличилась в три раза

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За минувшие выходные площадь лесного пожара возле поселка Лонгъюган увеличилась в три раза - с 300 до 900 гектаров. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, угрозы населению и производственным объектам нет.

- В тушении задействовано 126 человек личного состава Ямалспаса и Надымского лесхоза. Также работают два вертолета, - прокомментировали в мэрии.

Чтобы сдержать огонь принято решение создать дополнительные минерализованные полосы. Содействие в этом вопросе готовы оказать ОАУ «Леса Ямала» и предприятия ТЭКа.

Всего в муниципалитета зарегистрировано три природных пожара, а на территории Ямала - одиннадцать общей площадью 980,3 гектара. За сутки удалось ликвидировать пять возгорания на площади 247,5 гектара.